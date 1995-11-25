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Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
О персоне
Фильмография
Борис Рыцарев
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Дата рождения
30 июня 1930
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
25 ноября 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бориса Рыцарева
Родился 30 июня 1930 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Рыцарева
Имя
военный
1988, СССР
6.0
На златом крыльце сидели
семейный, сказка
1986, СССР
6.0
Ученик лекаря
семейный, комедия, исторический
1983, СССР
6.0
Ледяная внучка
семейный, сказка
1980, СССР
6.0
Возьми меня с собой
семейный
1979, СССР
0.0
Подарок Черного колдуна
детский
1978, СССР
6.0
Принцесса на горошине
семейный, сказка
1976, СССР
7.0
Иван да Марья
сказка, семейный, детский
1974, СССР
6.0
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