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Киноафиша Фильмы Женщина, не склонная к авантюрам
Zhenshchina, ne sklonnaya k avantyuram

Женщина, не склонная к авантюрам, 2008

2008 / Украина
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
В ролях
Елена Ксенофонтова
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Все актеры и съемочная группа
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