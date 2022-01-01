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Женщина, не склонная к авантюрам
Zhenshchina, ne sklonnaya k avantyuram
Женщина, не склонная к авантюрам, 2008
2008 / Украина
6.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2008
В ролях
Елена Ксенофонтова
Анатолий Журавлев
Станислав Бондаренко
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