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Планета Ка-ПЭКС
Планета Ка-ПЭКС, 2001: актеры и роли
K-PAX
Планета Ка-ПЭКС
2001 / США
7.4
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25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Планета Ка-ПЭКС, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли
Iain Softley
В ролях
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Мэри МакКормак
Mary McCormack
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Переводчик
Рецензия
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