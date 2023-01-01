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Планета Ка-ПЭКС
Киноафиша Фильмы Планета Ка-ПЭКС Планета Ка-ПЭКС, 2001: актеры и роли
K-PAX Планета Ка-ПЭКС 2001 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Планета Ка-ПЭКС, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли Iain Softley
В ролях
Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Мэри МакКормак Мэри МакКормак Mary McCormack
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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