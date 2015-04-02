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Девочка, покорившая время Девочка, покорившая время
Киноафиша Фильмы Девочка, покорившая время Отзывы о мультфильме «Девочка, покорившая время»
Toki o kakeru shôjo / The Girl Who Leapt Through Time Девочка, покорившая время 2006 / Япония
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о мультфильме «Девочка, покорившая время»

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Комментарии Обсудить в чате
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А почему парень из будущего так на картине зациклился? И даже не попытался ее найти?

И где он жил все время, что в мульте, и как в японскую школу без документов принимают?



Девочка смешная и обаятельная. Как она ревела и рот прямоугольный...



Графика без кислотных оттенков, с ощущением легкости, воздушности.

Первый "проход" во времени изображен особенно впечатляюще.



Трогательная и нежная история взросления.

Вначале из-за пудинга не грех в прошлое прыгнуть, а в конце даже арбуза не хочется. Чувства...

10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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