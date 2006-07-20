«Самый быстрый "Индиан"»: Рецензия Киноафиши

Роджер Дональдсон принадлежит к той категории американских режиссеров, которые снимают фильмы почти сплошь остросюжетные. Исключением в его фильмографии предстает разве что «Коктейль» 1988 года, где Том Круз с успехом осваивал профессию бармена. Во всех остальных работах, будь то дебютные «Спящие псы», «Нет выхода», «Белые пески», «Побег», «Особь», «Пик Данте» или наконец-то могущие считаться образцовыми в своем роде «Тринадцать дней» и «Рекрут», Дональдсон задействует силы, безотказно сообщающие интриге скоростной ритм и напор. В «Самом быстром “Индиане”» нет ни заговоров в недрах Белого дома, ни смертоносных шерифов, ни инопланетных монстров в женских телах, ни просыпающихся вулканов, ни международных кризисов, ни агентов ЦРУ. Дональдсон снял откровенное, если так можно выразиться, «кино хорошего настроения»: едет старичок Энтони Хопкинс сначала по Новой Зеландии, потом по Соединенным Штатам, встречается с разными людьми, почти исключительно хорошими или уж по крайней мере хотя бы отчасти милыми, беседует, пьет колу, рождает мудрые афоризмы и в конце концов выигрывает знаменитые мотогонки в Бонневилле. Основная характерная черта «Самого быстрого “Индиана”» – умиление. Влюбленный в свой 1920 года рождения мотоцикл «Индиан», старец по имени Бёрт Манро (реальный исторический персонаж, столь же реальный, сколь и гонки 1967 года, где он установил скоростной рекорд для подобного класса мотоциклов) прежде всего умилителен: тем, что всюду проповедует отказ от курения; тем, что выдает сердечные приступы за несварение желудка; тем, что лечит собственный простатит индейским порошком из собачьих яиц; тем, наконец, что регулярно писает на лимонное дерево, подкрепляя названную акцию цитатой из Конфуция. Его поездка в Америку – это странствие сельского жителя, еще толком не развращенного цивилизацией, по стране мегаполисов, которые, впрочем, остаются почти целиком за кадром. Единственное «отрицательное столкновение» почтенного новозеландца с непривычными нравами Нового Света – спор с таксистом, который вместо классических десяти процентов получает на чай десять центов.

На протяжении более чем двух часов Дональдсон пытается выжать из своего мотоциклетно ориентированного road movie притчу о старике с молодой душой, мудреце, охальнике и чемпионе, но действие постоянно буксует, зависает и провисает, все глубже погружаясь в добродушный кисель. Лишь к финальному аккорду – собственно гонкам – картина начинает приходить в то состояние, когда ее хоть сколько-нибудь интересно смотреть; о большем говорить не приходится. Совершенно очевидно, что Дональдсон влюблен в гонки (в изначальном, разумеется, смысле данного слова): всего второй раз за свою карьеру он выступает сценаристом собственного фильма (первый раз случился в 1981-м в Smash Palace), и оба раза это «гоночное» кино. Вернее – «окологоночное»: Дональдсона интересует явно не токийский дрифт, а психология героев. В «Самом быстром “Индиане”» нет ни бессмысленных трюков, ни идиотских фраз-возгласов, этим трюкам сопутствующих, и тем не менее от фильма за версту отдает скукой. Как бы ни молодился Бёрт Манро в шкуре Энтони Хопкинса (или наоборот), вместо энергии, движущей любое произведение искусства, мы видим лишь стариковскую размягченность. Вероятно, сам Роджер Дональдсон – в отличие от собственного героя – на этот раз недостаточно полил свое очередное лимонное дерево.

Vlad Dracula