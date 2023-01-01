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Язык нежности Язык нежности
Киноафиша Фильмы Язык нежности Язык нежности, 1983: актеры и роли
Terms Of Endearment Язык нежности 1983 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Язык нежности, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Л Брукс Джеймс Л Брукс James L. Brooks
В ролях
Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Дебра Уингер Дебра Уингер Debra Winger Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Лиза Харт Кэрролл Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels
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