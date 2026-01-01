Меню
Киноафиша Фильмы Мой сводный брат Франкенштейн Награды и номинации фильма Мой сводный брат Франкенштейн

Награды и номинации фильма Мой сводный брат Франкенштейн 2004

ММКФ 2004 ММКФ 2004
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2004 Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
