Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.8
2 posters
Kinoafisha Films Let the Right One In

Let the Right One In

Låt den rätte komma in 18+
Let the Right One In - trailer
Let the Right One In  trailer
Country Sweden
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2008
Online premiere 2 April 2009
World premiere 26 January 2008
Release date
29 January 2009 Russia Кино без границ
29 January 2009 Belarus
30 September 2008 Canada
12 November 2009 Czechia
25 December 2008 Denmark
20 March 2009 Estonia
28 November 2008 Finland
4 February 2009 France
22 December 2008 Germany
23 August 2008 Great Britain
19 March 2009 Greece
6 May 2010 Hong Kong
2 July 2009 Hungary
9 January 2009 Italy
10 July 2010 Japan
29 January 2009 Kazakhstan
31 October 2008 Poland
29 May 2009 Portugal
13 November 2008 South Korea
26 January 2008 Sweden
24 October 2008 USA
29 January 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $11,227,336
Production EFTI, Sandrew Metronome Distribution Sverige, Filmpool Nord
Also known as
Låt den rätte komma in, Let the Right One In, Déjame entrar, Criatura de la noche, Morse, Ať vejde ten pravý, Boku no Eli 200sai no Shôjo, Boku no Eri 200sai no Shoujo, Criatura de la noche: Vampiro, Deixa Ela Entrar, Deixa-me Entrar, Engedj be!, Gir kanıma, Įsileisk mane, La den rette komme inn, Lad den rette komme ind, Lasciami entrare, Lase sisse see õige, Legaturi de sange, Luba sisse see õige, Mời Đúng Khách Vào Nhà, Nech vojde ten pravý, Neka uđe onaj pravi, Otvori vrata pravom, Pozwól mi wejść, So finster die Nacht, Vpustiť toho pravého, Ystävät hämärän jälkeen, Άσε το κακό να μπει, Впусти мене, Впусти меня, Покани ме да вляза, 렛 미 인, ぼくのエリ 200歳の少女, 生人勿进, 血色入侵
Director
Tomas Alfredson
Tomas Alfredson
Cast
Kåre Hedebrant
Kåre Hedebrant
Lina Leandersson
Lina Leandersson
Per Ragnar
Per Ragnar
Henrik Dahl
Henrik Dahl
Karin Bergquist
Karin Bergquist
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

523561 2 April 2015, 12:51
Фильм скучноват и сильно переоценен. Есть ряд хорошо снятых сцен (гибель первого попутчика девочки, сцена в бассейне), но остальная часть фильма -… Read more…
DeelyaraI 2 April 2015, 12:51
Цитата (Serene, 16/10/2008 - 20:25:18):даже сам Г.Д.Торо отозвался о фильме крайне лестно
Если сам Гильермо посоветовал,то я пойду Оч люблю… Read more…
Quotes
Oskar Eli... Can you and I be together?
Eli What do you mean?
Oskar Well... Will you be my girlfriend?
Eli Oskar... I'm not a girl.
Oskar You're not?
[pause]
Oskar Can we be together?
Eli Can't we just be how we are?
Oskar I guess...
Eli Do you do something special if you're "together"?
Oskar No.
Eli We stay just as we were?
Oskar Yes.
Eli Then I agree...
Oskar What?
Eli We can be "together".
Oskar Really?
Eli [Whispers] Yes.
Oskar Good.
