Микаэль Рам
Fredrik Ramel
Киноафиша
Персоны
Микаэль Рам
Микаэль Рам
Fredrik Ramel
Дата рождения
19 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.3
Впусти меня
(2008)
Фильмография Микаэль Рам
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Впусти меня
Låt den rätte komma in
драма, ужасы
2008, Швеция
Смотреть трейлер
