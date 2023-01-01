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Впусти меня
Впусти меня, 2008: актеры и роли
Låt den rätte komma in
Впусти меня
2008 / Швеция
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6.8
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18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Впусти меня, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Альфредсон
Tomas Alfredson
В ролях
Коре Хедебрант
Лина Леандерссон
Lina Leandersson
Пер Рагнар
Per Ragnar
Хенрик Даль
Henrik Dahl
Карин Бергквист
Karin Bergquist
Ика Норд
Ika Nord
Микаэль Рам
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