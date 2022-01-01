После музыки, 2007

Величественный, воздержанный, проницательный и гордый — таким представляется многим исполнитель академической музыки. Отмар Зуйтнер, руководивший государственным оркестром ГДР в 1964—1990 годах, вырос в австрийском городе Тироле, а в 1960 году перебрался в Дрезден. «Теперь он в команде дьявола» — так отреагировали тогда его родные, не только из-за музыки, которую он исполнял, но и потому что Зуйтнер был искренне предан правящему режиму ГДР.

Некоторое время назад Зуйтнеру пришлось покончить с карьерой дирижера — его поразила болезнь Паркинсона, худшее, что могло случиться со всемирно известным музыкантом, объехавшим полмира. Игорь Хайтцманн, сын Зуйтнера, признается, что именно сейчас, «после музыки», у них с отцом, наконец-то, появился шанс наладить отношения. Хайтцманн не делает тайны из того, что Отмар Зуйтнер — фигура противоречивая, откровенно рассказывая на экране о том, что отец жил на две семьи, одна из которых была на Востоке, вторая — на Западе.