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После музыки
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Nach der Musik

После музыки, 2007

2007 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Величественный, воздержанный, проницательный и гордый — таким представляется многим исполнитель академической музыки. Отмар Зуйтнер, руководивший государственным оркестром ГДР в 1964—1990 годах, вырос в австрийском городе Тироле, а в 1960 году перебрался в Дрезден. «Теперь он в команде дьявола» — так отреагировали тогда его родные, не только из-за музыки, которую он исполнял, но и потому что Зуйтнер был искренне предан правящему режиму ГДР.

Некоторое время назад Зуйтнеру пришлось покончить с карьерой дирижера — его поразила болезнь Паркинсона, худшее, что могло случиться со всемирно известным музыкантом, объехавшим полмира. Игорь Хайтцманн, сын Зуйтнера, признается, что именно сейчас, «после музыки», у них с отцом, наконец-то, появился шанс наладить отношения. Хайтцманн не делает тайны из того, что Отмар Зуйтнер — фигура противоречивая, откровенно рассказывая на экране о том, что отец жил на две семьи, одна из которых была на Востоке, вторая — на Западе.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Игорь Хайцманн
В ролях
Игорь Хайцманн
Ренат Хайцманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После музыки 1 постер
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