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Мертвые дочери Мертвые дочери
Киноафиша Фильмы Мертвые дочери Отзывы о фильме «Мертвые дочери»
Dead Daughters Мертвые дочери 2006 / Россия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Мертвые дочери»

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Наша рецензия

Тем, кого волнует исключительно сюжетная канва, может показаться, что «Мертвые дочери» – просто мистический триллер, не более того. Однако это не так. Новый фильм Павла Руминова – ясная и отчетливая социальная сатира, прямо продолжающая линию его, простите за каламбур, DeadLine (известного также как «Ключевое действие»), снятого в 2004 году. История того общественного среза, который дан в «Мертвых дочерях», – пародийное анатомирование интернет-зависимым режиссером интернет-зависимого поколения,…

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BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Len, 26/12/2006 - 13:00:17):Американцы г**но не покупают.

Они чуют, на чем можно денег заработать.

Ржунимагу ✊ Амермкосы купят ЛЮБОЕ ГОВНО, которое способно принести денег вот и всё!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
He60pMaH 2 апреля 2015, 12:51
Фильм можно посмотреть, и даже нужно... =) Не ужасы... Но прикольно снят и смотрится интересно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
He60pMaH 2 апреля 2015, 12:51
Твёрдая 4ка! =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dennis 2 апреля 2015, 12:51
Фильм говно полное! Разочарован!Мне жаль, что в моей стране снимают такие фильмы! Те, кто решает идти или не идти, незадумываясь, выбирайте второе!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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