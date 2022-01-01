11 сентября – одна из самых трагических дат современной истории. В этот день в 2001 году террористы совершили серию последовательных терактов, в результате которых погибли около 3 тысяч жителей Америки. Эта трагедия навечно осталась в сердцах людей, а режиссеры посвятили ей несколько драматических фильмов.

Пять лучших фильмов про теракт 11 сентября

В ходе серии терактов преступники захватили четыре самолета. Три из них поразили цели, но один не долетел до пункта назначения. Каждое крушение оставило неизгладимый след в памяти представителей нации. За каждым кроется гибель людей и разрушенные жизни тех, кому они были близки.

Жутко громко и запредельно близко

Лента является экранизацией одноименного романа и рассказывает о событиях, последовавших после трагических событий 11 сентября. В этот день 9-летний Оскар пораньше возвращается из школы и слышит на автоответчике оставленные отцом сообщения. Мужчина находился во Всемирном торговом центре в тот момент, когда самолет врезался в башню. Оставленное им сообщение обрывается на середине. Мальчик понимает, что отец погиб. Спустя год он все еще не может смириться с потерей.

И только дружба с немым стариком Томасом помогает ему разобраться в том, что произошло.

Потерянный рейс

Один из четырех самолетов, угнанных террористами 11 сентября, должен был упасть в Вашингтоне, предположительно, на Белый дом. Однако благодаря храбрости пассажиров этого не произошло. Фильм в хронологическом порядке рассматривает то, что случилось в тот день. Рейс, следовавший в Сан-Франциско, внезапно оказывается захвачен террористами. Они собираются атаковать Вашингтон. Пассажиры осознают, что в этой игре они – лишь пешки. Поэтому решаются дать отпор опасным преступникам и планируют вернуть контроль над самолетом.

Опустевший город

У Алана есть все, о чем можно мечтать: любящая жена, дочери и перспективная работа. Но он чувствует постоянное давление, поэтому очень нуждается в поддержке. В самый неожиданный момент мужчина встречает старого приятеля, с которым давно не общался. 5 лет назад вся семья Чарли погибла во время теракта. С тех пор он совершенно не заботится ни о чем. Алан понимает, что в жизни друга происходят намного более серьезные изменения, чем в его собственной, и решает помочь. Вот только Чарли в штыки воспринимает любые попытки вмешательства в его несчастный мир.

Мужчина находится на грани помешательства и вот-вот совершит непоправимый поступок.

Меня зовут Кхан

Индийская драма рассказывает историю молодого парня, чья жизнь совершенно изменилась после серии произошедших терактов. Ризван Кхан переезжает из Индии в США, где влюбляется в Мандиру. Молодая пара решает пожениться и начать собственный бизнес. Влюбленные счастливы, но все меняется после событий 11 сентября. После нападения террористов отношение американцев к мусульманам сильно меняется. К тому же погибает сын Мандиры. Пытаясь справиться со своей болью и ненавистью, девушка отправляет супруга к Президенту и требует, чтобы он признался, что никогда не был террористом.

Кавалерия

Картина является экранизацией романа Дуга Стэнтона и рассказывает о событиях, последовавших после терактов. Капитан Митч Нельсон возглавляет боевую группу, которая получает очередное задание. Спецназовцы должны отправиться на помощь армии генерала Дустума, чтобы вместе справиться с отрядом боевиков. Американцы прибывают в Афганистан, еще не зная, как тяжело им вскоре придется. Здесь, в пустыне, им предстоит передвигаться на лошадях, как и всем остальным солдатам.