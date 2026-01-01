Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Потерянный рейс Награды и номинации фильма Потерянный рейс

Награды и номинации фильма Потерянный рейс 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая режиссура
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
