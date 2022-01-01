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Альфа Дог
Альфа Дог, 2006: актеры и роли
Alpha Dog
Альфа Дог
2006 / США
7.5
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Альфа Дог, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
В ролях
Эмиль Хирш
Emile Hirsch
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Шон Хэтоси
Shawn Hatosy
Бен Фостер
Ben Foster
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Доминик Суэйн
Dominique Swain
Фернандо Варгас
Fernando Vargas
Пол Йоханссон
Оливия Уайлд
Olivia Wilde
Лукас Хаас
Lukas Haas
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Хезер Уолкуист
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Винсент Картайзер
Vincent Kartheiser
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Крис Маркетт
Chris Marquette
Дэвид Торнтон
David Thornton
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