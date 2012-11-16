Оповещения от Киноафиши
«Уволить Жору»
Постер фильма Жизнь в мотеле
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Жизнь в мотеле

Жизнь в мотеле

The Motel Life 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм рассказывает о нескольких неделях жизни двух парней из рабочего класса — братьев Фрэнка и Джерри Ли. Джерри Ли, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, случайно сбивает насмерть велосипедиста, после чего братья скрываются от полиции. Неудача преследует героев еще с детства: мать умерла, когда они были подростками, а отец, выйдя из тюрьмы, так и не смог приспособиться к обычной жизни.

Жизнь в мотеле - трейлер
Жизнь в мотеле  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 ноября 2012
Дата выхода
16 ноября 2012 Россия 18+
4 апреля 2014 Великобритания
16 ноября 2012 Италия
16 ноября 2012 Казахстан
8 ноября 2013 США
16 ноября 2012 Украина
4 декабря 2014 Южная Корея 19
MPAA R
Производство Polsky Films
Другие названия
The Motel Life, A Vida em Motéis, Gyvenimas motelyje, Motelowe życie, Napról napra, Yaşamın Kıyısı, Zivot u motelu, Живот из мотелите, Жизнь в мотеле, ランナウェイ・ブルース
Режиссер
Алан Польски
Гейб Польски
Гейб Польски
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[первые реплики]
Джерри Ли, 16 лет Расскажи мне историю, Фрэнки. Что-нибудь хорошее. Сделай меня героем. Может, я тогда и девушку получу.
Фрэнк, 14 Есть одна. Давным-давно мы с тобой были летчиками-истребителями на войне. Братья Флэнниганы. Мы были знамениты. Однажды утром летели над Германией и попали в засаду. Ты и я против двадцати немецких истребителей. Полный беспорядок. Настоящая воздушная схватка. Было непросто, но мы выигрывали, пока из тумана не вынырнул нацист и не начал палить по тебе. К счастью, я спустился и взорвал этого ублюдка. «Спасибо, Тайгер-5», — сказал ты по радио. Проблема была в том, что твой самолёт был повреждён, управление заело. Ты направлялся к Исландии и ничего не мог сделать. Ты исчез в облаках.
Жизнь в мотеле - трейлер
Жизнь в мотеле Трейлер
Кадры из фильма
