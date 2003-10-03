Защита от дурака" – это идеальная компьютерная система суперсложных ограблений. Она существует лишь на бумаге. Ее авторы – юные гении, но им и в голову не приходит провернуть все эти блестящие аферы в реальности. Горе-умники однажды попадают в сети опасного бандита-головореза Лео. Он шантажирует их и заставляет отправиться на грандиозное, смертельно опасное дело, цена которого – 20 миллионов долларов! Теперь ребятам предстоит не только разработать безупречный план ограбления, но и придумать, как остаться в живых! Выход есть всегда – напряги мозги и действуй по плану!

Развернуть