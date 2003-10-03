Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Защита от дурака
6.7
Киноафиша Фильмы Защита от дурака
6.7

Защита от дурака

, 2003
Foolproof
Канада / криминал, боевик / 18+
Постер фильма Защита от дурака
6.7

О фильме

Защита от дурака" – это идеальная компьютерная система суперсложных ограблений. Она существует лишь на бумаге. Ее авторы – юные гении, но им и в голову не приходит провернуть все эти блестящие аферы в реальности. Горе-умники однажды попадают в сети опасного бандита-головореза Лео. Он шантажирует их и заставляет отправиться на грандиозное, смертельно опасное дело, цена которого – 20 миллионов долларов! Теперь ребятам предстоит не только разработать безупречный план ограбления, но и придумать, как остаться в живых! Выход есть всегда – напряги мозги и действуй по плану!

В ролях

Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Кевин
Кристин Бут
Сэм
Юрис Ярски
Rob
Шон Грегори Салливан
Шон Грегори Салливан
Stan
Тара Слоун
Maggie
Су Гарай
Hamish Receptionist
William House
Stanley Q. Hamish
Wai Choy
Harry
Джеймс Оллоди
Detective Mason
Миф
Kenny
Режиссер Уильям Филипс
Сценарист Уильям Филипс
Композитор Jim McGrath
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 3 октября 2003
Дата выхода
20 июля 2004 Германия
3 октября 2003 Канада
3 октября 2003 США

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Бюджет 8 000 000 CAD
Сборы в мире $779 036
Производство Alliance Atlantis Communications, Ego Film Arts, Téléfilm Canada
Другие названия
Foolproof, À toute épreuve, Täydellinen tehtävä, A Toda a Prova, Askiseis listeias, Bolondbiztos, Det perfekte kupp, Foolproof - Ausgetrickst, Foolproof - Einbrechen, ausbrechen, abrechnen!, Infalible, Jaful perfect, Jogo de Risco, Kusursuz Soygun, Niezawodny plan, Odlučni, Tuti terv, Ασκήσεις ληστείας, Захист від дурня, Защита от дурака, Перфектен план, 神鬼妙计, Foolproof - Einbrechen, ausbrechen, abrechnen, Foolproof - Il gioco è finito..., ダブルバウンド, Un plan infalible

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Leo Gillette Думаю, это ваше.
[держит дневник Сэма с записями о запланированных ограблениях]
Leo Gillette Впечатляющее чтиво: смелые, но продуманные стратегии. Особенно понравилась попытка украсть Кубок Стэнли. Очень... канадски.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Защита от дурака - смотреть в онлайн-кинотеатре

Защита от дурака

Похожие фильмы онлайн

Преступник
 
Король вечеринок
 
Козырные тузы
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Защита от дурака

Русская работа
Русская работа документальный
2017, Россия / Чехия
6.0
Преступник
Преступник криминал, детектив, триллер, боевик, драма
2016, Великобритания / США
6.0
Прогулка по Миссисипи
Прогулка по Миссисипи драма
2015, США
6.0
Королева ночи
Королева ночи триллер
2014, Канада
5.0
Пушки, телки и азарт
Пушки, телки и азарт триллер, криминал
2011, США
6.0
Бумажный человек
Бумажный человек драма, комедия
2009, США
6.0
Психоаналитик
Психоаналитик драма
2009, США
7.0
Светлячки в саду
Светлячки в саду драма
2008, США
6.0
Теория хаоса
Теория хаоса мелодрама, комедия, драма
2007, США
7.0
Девятки
Девятки фантастика, драма, мистика
2007, США
6.0
Афера
Афера криминал, драма, триллер
2003, США / Канада / Германия
6.0
Свадебная вечеринка
Свадебная вечеринка комедия
2003, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Продавцы никогда не покупают сырную и колбасную нарезки: пищевой технолог объяснила, где на самом деле кроется опасность
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше