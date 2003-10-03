Защита от дурака" – это идеальная компьютерная система суперсложных ограблений. Она существует лишь на бумаге. Ее авторы – юные гении, но им и в голову не приходит провернуть все эти блестящие аферы в реальности.
Горе-умники однажды попадают в сети опасного бандита-головореза Лео. Он шантажирует их и заставляет отправиться на грандиозное, смертельно опасное дело, цена которого – 20 миллионов долларов!
Теперь ребятам предстоит не только разработать безупречный план ограбления, но и придумать, как остаться в живых!
Выход есть всегда – напряги мозги и действуй по плану!
ПроизводствоAlliance Atlantis Communications, Ego Film Arts, Téléfilm Canada
Другие названия
Foolproof, À toute épreuve, Täydellinen tehtävä, A Toda a Prova, Askiseis listeias, Bolondbiztos, Det perfekte kupp, Foolproof - Ausgetrickst, Foolproof - Einbrechen, ausbrechen, abrechnen!, Infalible, Jaful perfect, Jogo de Risco, Kusursuz Soygun, Niezawodny plan, Odlučni, Tuti terv, Ασκήσεις ληστείας, Захист від дурня, Защита от дурака, Перфектен план, 神鬼妙计, Foolproof - Einbrechen, ausbrechen, abrechnen, Foolproof - Il gioco è finito..., ダブルバウンド, Un plan infalible
Рейтинг фильма
6.7
Оцените15 голосов
6.4IMDb
Цитаты
Leo GilletteДумаю, это ваше.
[держит дневник Сэма с записями о запланированных ограблениях]
Leo GilletteВпечатляющее чтиво: смелые, но продуманные стратегии. Особенно понравилась попытка украсть Кубок Стэнли. Очень... канадски.
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