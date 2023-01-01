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Молодая Виктория Молодая Виктория
Киноафиша Фильмы Молодая Виктория Награды и номинации фильма Молодая Виктория
The Young Victoria Молодая Виктория 2009 / Великобритания / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Молодая Виктория

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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