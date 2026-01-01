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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Никита Курихин
Nikita Kurikhin
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Персоны
Никита Курихин
Никита Курихин
Nikita Kurikhin
Дата рождения
1 декабря 1922
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 июля 1968
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.6
Не забудь... станция Луговая
(1966)
7.6
Последний дюйм
(1958)
7.2
Жаворонок
(1965)
Фильмография Никита Курихин
7.6
Не забудь... станция Луговая
Ne zabud... Stantsiya Lugovaya
драма, мелодрама
1966, СССР
7.2
Жаворонок
Zhavoronok
драма, исторический, военный
1965, СССР
7.6
Последний дюйм
Posledniy dyuym
приключения, драма, комедия
1958, СССР
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