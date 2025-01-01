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Киноафиша Фильмы Чук и Гек

Чук и Гек

Chuk i Gek 18+
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О фильме

Братья Чук и Гек Серегины живут с матерью: их отец уехал в тайгу на геологические исследования. С приближением Нового года, желая увидеть семью, он отправляет им телеграмму с просьбой приехать. Совершив долгое путешествие на поезде и на санях, Серегины обнаруживают, что отца и его команда нет на базе. Охранник возвращается с охоты и объявляет, исследователи уехала в десятидневную поездку в ущелье Алькараш, а сам он два дня будет отсутствовать. Теперь Чук, Гек и их мать должны пережить десять дней в этой пустыне одни, имея лишь запасы, которые они привезли с собой…

  • Фильм создан по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара. Одно из последних произведений автора, оно было написано в 1939 году, за 15 лет до премьеры фильма. 
  • Практически весь фильм снимался в павильонах Киностудии им. Горького. Поскольку снимали зиму, актеров наряжали в теплые полушубки, а духота декораций вкупе с большим количеством источников света создавала на площадке страшную жару. 
  • На кинопробы на роли братьев Серегиных собралось более двух тысяч детей. Андрей Чиликин и Юрий Чучунов, получившие роли, не были профессиональными актерами и впоследствии не связали жизнь с кино: один стал инженером, а другой – учителем.

Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции.

О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали прочитать маме…

Страна СССР
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 2 июня 1953
Дата выхода
2 июня 1953 СССР
6 июня 1953 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Chuk i Gek, Chuk and Gek, Csuk és Gek, Czuk i Giek, Det forsvundne telegram, Palle ja Jalle napaseuduilla, Palle ja Jalle napaseudulla, Två pojkar, Чук и Гек
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Юра Чучунов
Андрей Чиликин
Дмитрий Павлов
Вера Васильева
Вера Васильева
Николай Комиссаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 21 голос
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  928 В жанре «драма»  441 В жанре «семейный»  117 В жанре «комедия»  189 В фильмах СССР  143
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