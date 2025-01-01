Братья Чук и Гек Серегины живут с матерью: их отец уехал в тайгу на геологические исследования. С приближением Нового года, желая увидеть семью, он отправляет им телеграмму с просьбой приехать. Совершив долгое путешествие на поезде и на санях, Серегины обнаруживают, что отца и его команда нет на базе. Охранник возвращается с охоты и объявляет, исследователи уехала в десятидневную поездку в ущелье Алькараш, а сам он два дня будет отсутствовать. Теперь Чук, Гек и их мать должны пережить десять дней в этой пустыне одни, имея лишь запасы, которые они привезли с собой…
Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции.
О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали прочитать маме…
|2 июня 1953
|СССР
|6 июня 1953
|США