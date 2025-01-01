Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции.

О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали прочитать маме…