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Николай Крюков
Nikolai Kryukov
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Николай Крюков
Николай Крюков
Nikolai Kryukov
Дата рождения
8 июля 1915
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
17 апреля 1993
Карьера
Актер
Место рождения
Замытье, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
(1980)
8.1
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
(1980)
7.6
Бронзовая птица
(1974)
Фильмография Николай Крюков
6.5
Этюды о Врубеле
Etudes about Vroobel
драма
1989, СССР
6.6
Деревья на асфальте
Derevya na asfalte
драма
1984, СССР
6.6
Девушка и Гранд
Devushka i Grand
драма, спорт
1981, СССР
6.7
Петровка, 38
Petrovka, 38
детектив, криминал
1980, СССР
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Smertelnaya skhvatka
криминал, детектив
1980, СССР
8.1
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Okhota na tigra
криминал, драма, мистика
1980, СССР
5.9
Акванавты
Akvanavty
фантастика
1979, СССР
6.1
Если хочешь быть счастливым
Esli khochesh byt schastlivym
драма
1974, СССР
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Новости личной жизни Николай Крюков
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