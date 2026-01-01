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Фильмография
Мухлис Джани-заде
Müxlis Cənizadə
Киноафиша
Персоны
Мухлис Джани-заде
Мухлис Джани-заде
Müxlis Cənizadə
Дата рождения
26 ноября 1928
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 декабря 1972
Место рождения
Баку, Азербайджан
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Последний дюйм
(1958)
7.5
Любимая песня
(1955)
Фильмография Мухлис Джани-заде
7.6
Последний дюйм
Posledniy dyuym
приключения, драма, комедия
1958, СССР
Смотреть трейлер
7.5
Любимая песня
Bäxtiyar
комедия, мюзикл
1955, СССР
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