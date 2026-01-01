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Юрий Толубеев
Yuriy Tolubeev
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Персоны
Юрий Толубеев
Юрий Толубеев
Yuriy Tolubeev
Дата рождения
1 мая 1906
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
28 декабря 1979
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Юрия Толубеева
Родился 1 мая 1906 года. Санкт-Петербург, Российская империя.
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Популярные фильмы
7.6
Шинель
(1959)
7.6
Последний дюйм
(1958)
7.5
Дон Кихот
(1957)
Фильмография Юрия Толубеева
Мир Николая Симонова
документальный, биография
1974, СССР
6.4
Меченый атом
Mechenyy atom
приключения, криминал
1973, СССР
7.1
Достояние республики
Dostoyanie respubliki
криминал
1971, СССР
6.8
Интервенция
Interventsiya
комедия, драма
1967, СССР
6.8
Авария
Avariya
детектив, драма
1965, СССР
7.4
Гамлет
Hamlet
драма
1964, СССР
Билеты
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Шинель
Shinel
драма
1959, СССР
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Последний дюйм
Posledniy dyuym
приключения, драма, комедия
1958, СССР
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