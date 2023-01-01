Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиззи Магуайр Лиззи Магуайр
Киноафиша Фильмы Лиззи Магуайр Фильмы похожие на Лиззи Магуайр
The Lizzie McGuire Movie Лиззи Магуайр 2003 / США
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Лиззи Магуайр

Вся информация о фильме
Ханна Монтана: Кино
Ханна Монтана: Кино
комедия, семейный, мюзикл 2009, США
4.0
Аквамарин
Аквамарин
фэнтези, комедия, семейный, мелодрама 2006, США / Австралия
6.0
Реальные девчонки
Реальные девчонки
комедия, мелодрама 2006, США
7.0
Твои, мои и наши
Твои, мои и наши
комедия, мелодрама, семейный 2005, США
5.0
Сумасшедшие гонки
Сумасшедшие гонки
приключения, мелодрама, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.0
Идеальный мужчина
Идеальный мужчина
комедия, драма, семейный, мелодрама 2005, США
7.0
Принцесса льда
Принцесса льда
спорт, комедия, драма, сборник 2005, США / Канада
8.0
Оптом дешевле 2
Оптом дешевле 2
комедия, приключения, семейный 2005, США
7.0
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
комедия, семейный, мелодрама 2004, США
6.0
Суперзвезда
Суперзвезда
драма, мелодрама 2004, США
7.0
История Золушки
История Золушки
мелодрама, комедия 2004, США / Канада
7.0
Принц и я
Принц и я
комедия 2004, США / Чехия
5.0
Звезда сцены
Звезда сцены
мелодрама, комедия, семейный 2004, США / Германия
5.0
Оптом дешевле
Оптом дешевле
драма, комедия 2003, США
7.0
Агент Коди Бэнкс
Агент Коди Бэнкс
комедия, приключения, семейный, боевик 2003, США / Канада
5.0
Чего хочет девушка
Чего хочет девушка
семейный, комедия, приключения, мелодрама 2003, США
6.0
Чумовая пятница
Чумовая пятница
комедия, драма 2003, США
7.0
Кадет Келли
Кадет Келли
комедия, семейный 2002, США / Канада
5.0
Каспер 3: встреча
Каспер 3: встреча
комедия, семейный, приключения, сказка 1998, США
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше