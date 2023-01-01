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Лиззи Магуайр
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The Lizzie McGuire Movie
Лиззи Магуайр
2003 / США
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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