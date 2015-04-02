В «Перегоне», премьера которого состоялась 3 июля в кинотеатре «Аврора», Александр Рогожкин более чем органично продолжает ту линию, которую он вычерчивает (или гнет – кому как больше нравится) на протяжении последних примерно пятнадцати лет. «Перегон» – неспешная 127-минутная притча, где извивы и детали филигранного психологического рисунка характеров и судеб приводят к неизбежному философическому знаменателю (а равно, кстати говоря, и числителю), которым поверяется спокойная и ничего,…
Много людей -получается некоторый калейдоскоп, который складывается в осмысленную и прочувствованную картинку. И больно уж хорошо разговаривают по-русски все действующие лица, включая чукчу Ивана. После всех просмотренных в последнее время фильмов наших и ненаших (имею ввиду дубляж) такая правильная речь звучит нарочито. Хотя лично мне это очень приятно. И дело совсем не в том кто кому что дал-помог и т.д...
Все-таки это художественное произведение (извините).
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