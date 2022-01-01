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Артем Волобуев
Артем Волобуев
О персоне
Фильмография
Артем Волобуев
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Дата рождения
17 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ессентуки, СССР (Россия)
Биография Артема Волобуева
Родился 17 ноября 1980 года. Ессентуки, СССР (Россия).
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Фильмография Артема Волобуева
23.59
драма
2016, Россия
0.0
Игра
комедия, спорт
2008, Россия
4.0
Перегон
драма, комедия, военный
2006, Россия
7.0
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