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Деловая женщина Деловая женщина
Киноафиша Фильмы Деловая женщина Деловая женщина, 1988: актеры и роли
Working Girl Деловая женщина 1988 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Деловая женщина, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Мелани Гриффит Мелани Гриффит Melanie Griffith Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Нора Данн Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Джеймс Лэлли James Lally Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Филип Боско Philip Bosco
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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