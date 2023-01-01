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Деловая женщина
Деловая женщина, 1988: актеры и роли
Working Girl
Деловая женщина
1988 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Деловая женщина, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс
Mike Nichols
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Мелани Гриффит
Melanie Griffith
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Нора Данн
Оливер Платт
Oliver Platt
Джеймс Лэлли
James Lally
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Филип Боско
Philip Bosco
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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