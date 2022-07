1 The Picnic David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:57

2 Overture David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 4:20

3 The Sweetest Lady David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:05

4 The Conspirators David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:38

5 The Masked Ball David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:56

6 The Prince Woos Hero David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:20

7 A Star Danced David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:44

8 Rich She Shall Be David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:42

9 Sigh No More Ladies David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:58

10 The Gulling of Benedick David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 3:12

11 It Must Be Requited David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:00

12 The Gulling of Beatrice David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:41

13 Contempt Farewell David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:33

14 The Lady Is Disloyal David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:15

15 Hero's Wedding David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 0:47

16 Take Here Back Again David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 3:10

17 Die to Live David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 4:44

18 You Have Killed a Sweet Lady David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 3:03

19 Choose Your Revenge David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:49

20 Pardon Goddess of the Night David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 4:33

21 Did I Not Tell You David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:41

22 Hero Revealed David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 1:26

23 Benedick the Married Man David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл 2:07