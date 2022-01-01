|1
|The Picnic
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:57
|2
|Overture
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|4:20
|3
|The Sweetest Lady
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:05
|4
|The Conspirators
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:38
|5
|The Masked Ball
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:56
|6
|The Prince Woos Hero
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:20
|7
|A Star Danced
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:44
|8
|Rich She Shall Be
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:42
|9
|Sigh No More Ladies
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:58
|10
|The Gulling of Benedick
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|3:12
|11
|It Must Be Requited
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:00
|12
|The Gulling of Beatrice
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:41
|13
|Contempt Farewell
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:33
|14
|The Lady Is Disloyal
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:15
|15
|Hero's Wedding
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|0:47
|16
|Take Here Back Again
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|3:10
|17
|Die to Live
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|4:44
|18
|You Have Killed a Sweet Lady
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|3:03
|19
|Choose Your Revenge
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:49
|20
|Pardon Goddess of the Night
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|4:33
|21
|Did I Not Tell You
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:41
|22
|Hero Revealed
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|1:26
|23
|Benedick the Married Man
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:07
|24
|Strike Up Pipers
|David Snell, Патрик Дойл / Патрик Дойл
|2:42