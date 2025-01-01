Меню
Награды и номинации фильма Матч пойнт 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
