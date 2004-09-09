Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Витал
Витал

Vital 18+
О фильме

Хироси Такаги просыпается в больнице и узнает, что в результате автокатастрофы пострадала его память. Поначалу он даже не может вспомнить лица родителей. Когда Хироси возвращается для окончательного выздоровления домой, в нем снова пробуждается интерес к медицине и в итоге он поступает в медицинский институт, где знакомится с образцовой студенткой Икуми Есимото.

Приходит время занятий по препарированию трупов. Врач призывает студентов всегда верить своим глазам, внимательно смотреть на то, что они видят, и делать из этого выводы. Хироси с увлечением приступает к этим занятиям, отважно встретив суровую реальность разрезания человеческих тел. Но память — это хрупкая и сложная субстанция. Полной противоположностью его занятиям, основанным на фактах и реальности, становится то, что Хироси начинает "являться" молодая женщина. Иногда они находятся в его комнате, в остальных случаях — на пляже или в залитом солнечным светом лесу. В это же время Икуми пытается завоевать расположение Хироси и тоже проводит с ним много времени. По мере того, как память Хироси восстанавливается, он понимает, что тело, лежащее на столе для препарирования, и женщина, которая "является" ему, — это Риоко, его бывшая девушка.

Он начинает посещать родителей Риоко. Некоторые из деталей представляют собой смесь подлинных воспоминаний и историй о том, как она ему "являлась". Икуми ревнует к прошлому Хироси и к его отношениям с Риоко в настоящем. В попытках достучаться до чувств Хироси она доходит до саморазрушения. Проходит время, и курс по препарированию тел почти завершен. Хироси должен смириться с тем, что физическое тело Риоко кремировано, но он хочет сказать ей, когда она ему "явится", что он останется с ней навеки.

 

Страна Япония
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 4 июля 2025
Премьера в мире 9 сентября 2004
Дата выхода
14 апреля 2025 Италия
11 декабря 2004 Япония
MPAA R
Производство Japanese Agency for Cultural Affairs, Kaijyu Theater
Другие названия
Bitâru, Vital, Vital: Autópsia de um Amor, Vital: Autopsia di un amore, Vitâru, Витал, ヴィタール, 死亡解剖
Режиссер
Синья Цукамото
Синья Цукамото
В ролях
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Нами Цукамото
Кики
Кадзуёси Кусида
Лили
Все актеры и съемочная группа
6.8
6.7 IMDb
