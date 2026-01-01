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Лайла Буньясак
Chermarn Boonyasak
Киноафиша
Персоны
Лайла Буньясак
Лайла Буньясак
Chermarn Boonyasak
Дата рождения
15 сентября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Бангкок, Таиланд
Рост
168 см
Цвет глаз
чёрный
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Вечность
(2010)
6.4
Последняя жизнь во Вселенной
(2003)
Фильмография Лайла Буньясак
6.7
Вечность
Chua fah din salai
драма
2010, Таиланд
6.4
Последняя жизнь во Вселенной
Last Life in the Universe
триллер, драма
2003, Таиланд / Япония
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