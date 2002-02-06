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Постер фильма Мелкие заморочки
5.6
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5.6

Мелкие заморочки

, 2002
Petites miseres
Франция, Бельгия, Люксембург / комедия, драма / 18+
Постер фильма Мелкие заморочки
5.6

О фильме

Жан 40-летний судебный исполнитель, превосходно выполняет свою работу. Он женат на Николь, 35-летней женщине, которая всю жизнь обожала делать покупки, но теперь с ней что-то случилось.
У Жана есть помощник Жорж, хронический болтун и сплетник, весьма забавный персонаж, который помогает ему в махинациях. Жоржу удается случайно вернуть Николь вкус к покупкам. Другой приятель Жана - полицейский Эдди сопровождает его во время арестов. Случай ставит их по разные стороны баррикад. Тогда доведенный до отчаяния, Жан решает провернуть одно темное дельце, и таким образом отомстить полицейскому.

В ролях

Мари Трентиньян
Nicole
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Jean
Серж Ларивьер
Georges
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Eddy
Sjarel Branckaerts
Roger
Raymond Avenière
Victor
Николь Вальберг
Mireille
Стефан Эскофье
Huguette
Кристиан Крахай
Le commissaire
Оливье Массар
Gérard
Режиссер Филипп Бун, Лоран Бранденбург
Сценарист Филипп Бун, Лоран Бранденбург
Композитор Jeff Bodart, Olivier Bodson, Pierre Gillet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия / Люксембург
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 февраля 2002
Дата выхода
6 февраля 2002 Франция
Сборы в мире $60 346
Производство ADR Productions, Artémis Productions, Samsa Film
Другие названия
Petites misères, Dead Man's Hand, Pequenas Misérias, Shopping

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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