Франция, Бельгия, Люксембург / комедия, драма / 18+
5.6
О фильме
Жан 40-летний судебный исполнитель, превосходно выполняет свою работу. Он женат на Николь, 35-летней женщине, которая всю жизнь обожала делать покупки, но теперь с ней что-то случилось. У Жана есть помощник Жорж, хронический болтун и сплетник, весьма забавный персонаж, который помогает ему в махинациях. Жоржу удается случайно вернуть Николь вкус к покупкам. Другой приятель Жана - полицейский Эдди сопровождает его во время арестов. Случай ставит их по разные стороны баррикад. Тогда доведенный до отчаяния, Жан решает провернуть одно темное дельце, и таким образом отомстить полицейскому.