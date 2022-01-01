|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Main Title
|Brian Tyler
|2:15
|2
|Galvanize the Troops
|Brian Tyler
|0:45
|3
|Battle of La Roque
|Brian Tyler
|4:16
|4
|Troops In the Fog
|Brian Tyler
|1:39
|5
|Battalion
|Brian Tyler
|0:49
|6
|1357 France
|Brian Tyler
|2:55
|7
|Enter the Wormhole
|Brian Tyler
|2:49
|8
|Timeline
|Brian Tyler
|1:30
|9
|Lady Claire and Marek
|Brian Tyler
|1:39
|10
|Night Arrows
|Brian Tyler
|2:53
|11
|Transcription Errors
|Brian Tyler
|2:05
|12
|Storming the Castle
|Brian Tyler
|4:13
|13
|Battlefield Revealed
|Brian Tyler
|1:08
|14
|Interruptus
|Brian Tyler
|2:53
|15
|Mysterioso
|Brian Tyler
|2:47
|16
|Eternal
|Brian Tyler
|2:25
|17
|Village Burned
|Brian Tyler
|1:19
|18
|Descent
|Brian Tyler
|2:45
|19
|History Will Change
|Brian Tyler
|2:12
|20
|Past and Present
|Brian Tyler
|2:23