«В ловушке времени»: Рецензия Киноафиши

Роман знаменитого американского делателя бестселлеров Майкла Крайтона («Штамм “Андромеда”», «Парк юрского периода», «Восходящее солнце», «Разоблачение», «Конго», «Сфера», «Пожиратели мертвецов» (экранизирован как «13-й воин»)) «Линия времени» – «Timeline» – и снятый на его основе фильм Ричарда Доннера (зачем-то обозначенный прокатчиками как «В ловушке времени») посвящены одному из локальных эпизодов Столетней войны 1337–1453 годов между французами и англичанами. В середине XIV века английский рыцарь сэр Оливер де Ванн захватил города Кастельгард и Ла Рок, стоявшие на реке Дордонь. Ряд исторических документов отзывается об этом деятеле как о человеке мудром и справедливом, насколько, конечно, вообще можно говорить о справедливости в процессе оккупации. По прошествии некоторого времени (дело было в апреле 1357-го) две тысячи французов под началом Арно де Серволя, монаха-расстриги по прозвищу Архипастырь, пришли на территорию, захваченную англичанами. Спалив дотла Кастельгард, Серволь снес близлежащий монастырь Сен-Мер, перебил всех тамошних монахов, разрушил знаменитую водяную мельницу на Дордони и после столь неоспоримых подвигов явился к крепости Ла Рок. Англичане довольно эффектно обороняли эту твердыню во многом благодаря загадочному советнику сэра Оливера – Эдварду де Джонсу, прибывшему скорее всего из Оксфорда (впрочем, некоторые источники называют его миланцем). Де Джонс помимо всего прочего был весьма искусным специалистом в обращении с порохом и артиллерией – совершенно новыми для Европы того времени областями военного дела, из-за чего и оказался в центре многочисленных легенд, утверждавших даже, что он мог исчезнуть во вспышке света. Правда, французы все же взяли Ла Рок стараниями некоего доброго человека, открывшего крепостные ворота изнутри. Безусловно, надо быть американцем до мозга костей и костей мозга, чтобы сделать из этой кровавой мясорубки трогательный опус о путешествиях во времени (с привлечением вышеупомянутых артиллерии и таинственных вспышек света), где количество героико-романтических поцелуев на метр пленки (бумаги) зашкаливает за все мыслимые и немыслимые отметки. Но поскольку и роман, и фильм делали американцы, все вышло именно так, как сказано парой строчек выше. Оказывается, некие ученые открыли пространственно-временной канал, соединяющий французскую крепость Кастельгард образца 1357 года с Соединенными Штатами Америки. По этому каналу, используя определенное хитроумное оборудование, вполне можно перемещаться, причем не нагишом, как в «Терминаторе», а с полной экипировкой (правда, желательно средневековой) и даже с разнообразными полезными предметами – так, один из героев умудряется прихватить с собой в 1357 год ручную гранату. Разумеется, вскоре Франция XIV века наводняется совершенно посторонними персонажами, время от времени там застревающими и начинающими вести вторую – средневековую – жизнь, так что в конце концов Столетняя война превращается у Крайтона и Доннера из войны англичан с французами в войну одних американцев с другими американцами. Столь смелых и оригинальных трактовок событий более чем пятивековой давности не было, кажется, уже давно. Даже если отбросить перемещения во времени и прочий дешевый ширпотреб, все равно можно смело утверждать, что историческая ценность этого фильма равна нулю и, я бы сказал, уходит глубоко в минус, а в силу этого и приключенческая достоверность показуемого на экране крайне невелика. Уже после сцены на озере, где пришелец с далекой планеты США и героиня средневекового французского Сопротивления обсуждают, кто на ком женат, кто с кем «встречается» и кто с кем «ходит», можно смело вставать и выходить из зала, потому что дальнейшее легко понять даже невооруженным умом. Тех же, кто рискнет остаться, ждет масса незабываемых эпизодов. Например, когда двое американцев, дочь профессора археологии и ее ухажер, застревают в туннеле, ведущем из монастыря в крепость; через какое-то время в тот же туннель протискивается учтивый и благородный французский рыцарь Арно (жмущий всем руку, как царь-батюшка из рекламы одноименных пельменей), который почему-то заговаривает с незнакомцами по-английски; те, естественно, тоже отвечают по-английски, и благородный рыцарь, заслышав чужестранную речь, хватается за клинок; но тут ядро пробивает стену крепости, и закрытая часть туннеля оказывается свободной, после чего Арно целует взасос обоих (!) американцев и устремляется к крепости. Другой американец, по имени Андре Марек, постоянно спасает сестру Арно, ту самую героиню французского Сопротивления, известную как леди Клэр; в ходе очередного этапа спасения он избавляет ее от повешения на крепостной стене, но их романтические отношения к тому времени уже достигают такого накала, что пылкий американец начинает известным образом утешать свою возлюбленную, даже не вынув ее голову из петли. Вскоре после этого новоявленному Ромео отрубают ухо, что, конечно, вначале приводит его в некоторое замешательство, но очень быстро он вспоминает, что недавно раскопал могилу двух средневековых влюбленных, где у рыцаря не хватало одного уха; «Это же мне отрубили ухо!» – радостно восклицает американский археолог и с утроенной энергией бросается в бой. Ричард Доннер уже очень давно снимает кино: на телевидении его режиссерская карьера началась в 1958 году, в кинематографе – в 1961-м. Когда-то, в 70-е – 80-е, он был одним из лучших американских режиссеров: так, «Омен» («Предзнаменование») (1976) предстал не только сгустком мощного сюжетного саспенса, но и образцом визуальной изысканности – каждый кадр этого фильма, построенного на зеркальных отражениях, экспрессивных боковых ракурсах и совмещении разных планов внутри одной композиции, выстраивался режиссером как произведение искусства. В 1985-м Доннер снял «Соколицу» («Леди Ястреб») по мотивам средневековой легенды об Изабелле Анжуйской и Этьенне Наваррском – красивую, пронзительную и печальную медитативную драму, ставшую одним из самых талантливых фильмов о (пусть и вымышленном в данном случае) Средневековье. Трудно поверить, что режиссер «Timeline» – тот же самый человек. Трудно поверить, что постановщик, пять лет собиравшийся с силами, чтобы создать новую картину (последний опус Доннера, тоже, кстати, неудачный, – «Смертельное оружие-4» (1998)), снял такую лишенную элементарного вкуса, элементарной логики и элементарной визуальной привлекательности чепуху, смысл которой предельно четко выразил один из персонажей: «– Такова история. – Я не согласен с историей». Так что когда в финале объявляется, что археолог Андре Марек родился в 1971 году, а умер в 1382-м, это говорит не о том, что у авторов богатое воображение, а о том, что у них просто плохо с арифметикой. Vlad Dracula