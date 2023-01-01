Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Никколо Паганини
Фильмы похожие на Никколо Паганини
Никколо Паганини
1982 / СССР / Болгария
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Никколо Паганини
Вся информация о фильме
Паганини: Скрипач Дьявола
мюзикл, драма, биография
2013, Германия / Италия
6.0
Паганини
биография, драма
1989, Италия / Франция
5.0
Послушай, не идет ли дождь
драма
1999, Россия
5.0
Гойя или Тяжкий путь познания
драма
1971, СССР
7.0
Кто, если не мы
драма
1998, Россия
7.0
Хроника одного дня
драма
1963, СССР
7.0
Не забудь... станция Луговая
драма, мелодрама
1966, СССР
7.0
Завещание профессора Доуэля
фантастика, драма
1984, СССР
6.0
Капитан Фракасс
драма
1984, СССР
6.0
Скорость
драма
1983, СССР
6.0
Транзит
драма
1982, СССР
6.0
И с Вами снова я…
биография, драма
1981, СССР
6.0
Открытие
драма
1973, СССР
6.0
Король Лир
драма
1970, СССР
5.0
Последняя дорога
мелодрама, биография, драма, исторический
1986, СССР
4.0
Апокриф: музыка для Петра и Павла
драма
2004, Россия
4.0
Вам и не снилось
драма
1980, СССР
7.0
Жаворонок
драма, исторический, военный
1965, СССР
7.0
Бетховен. Дни жизни
мюзикл, биография, драма
1976, ГДР
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить