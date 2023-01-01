Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Никколо Паганини Никколо Паганини
Киноафиша Фильмы Никколо Паганини Фильмы похожие на Никколо Паганини
Никколо Паганини 1982 / СССР / Болгария
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Никколо Паганини

Вся информация о фильме
Паганини: Скрипач Дьявола
Паганини: Скрипач Дьявола
мюзикл, драма, биография 2013, Германия / Италия
6.0
Паганини
Паганини
биография, драма 1989, Италия / Франция
5.0
Послушай, не идет ли дождь
Послушай, не идет ли дождь
драма 1999, Россия
5.0
Гойя или Тяжкий путь познания
Гойя или Тяжкий путь познания
драма 1971, СССР
7.0
Кто, если не мы
Кто, если не мы
драма 1998, Россия
7.0
Хроника одного дня
Хроника одного дня
драма 1963, СССР
7.0
Не забудь... станция Луговая
Не забудь... станция Луговая
драма, мелодрама 1966, СССР
7.0
Завещание профессора Доуэля
Завещание профессора Доуэля
фантастика, драма 1984, СССР
6.0
Капитан Фракасс
Капитан Фракасс
драма 1984, СССР
6.0
Скорость
Скорость
драма 1983, СССР
6.0
Транзит
Транзит
драма 1982, СССР
6.0
И с Вами снова я…
И с Вами снова я…
биография, драма 1981, СССР
6.0
Открытие
Открытие
драма 1973, СССР
6.0
Король Лир
Король Лир
драма 1970, СССР
5.0
Последняя дорога
Последняя дорога
мелодрама, биография, драма, исторический 1986, СССР
4.0
Апокриф: музыка для Петра и Павла
Апокриф: музыка для Петра и Павла
драма 2004, Россия
4.0
Вам и не снилось
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
7.0
Жаворонок
Жаворонок
драма, исторический, военный 1965, СССР
7.0
Бетховен. Дни жизни
мюзикл, биография, драма 1976, ГДР
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше