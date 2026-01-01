ПроизводствоDEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Babelsberg''
Другие названия
Beethoven - Tage aus einem Leben, Beethoven-Days in a Life, Бетховен - дни жизни, Beethoven - File de viață, Beethoven - päivä eräästä elämästä, Beethoven'in Hayatından Günler, Bethovenas. Gyvenimo dienos, Der Compositeur, 人間ベートーベン, Бетховен. Дни жизни
Рейтинг фильма
6.0
Оцените12 голосов
6.4IMDb
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