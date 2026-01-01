Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.0
Киноафиша Фильмы Бетховен. Дни жизни
6.0

Бетховен. Дни жизни

, 1976
Beethoven — Tage aus einem Leben
ГДР / мюзикл, биография, драма / 18+
6.0

В ролях

Донатас Банионис
Донатас Банионис
Ludwig van Beethoven
Штефан Лисевски
Johann van Beethoven
Ренат Рихтер
Gräfin Josephine Brunsvik
Ганс Тойшер
Ludwig van Beethoven (voice)
Ганс Тойшер
Ludwig van Beethoven (voice)
Эберхард Эше
Beethovens Sekretär
Фред Дельмаре
Johann Nepomuk Mälzel
Katja Paryla
Haushälterin Johanna
Günter Wolf
Geheimer
Леон Немчик
Fürst Andreas Rasumowski
Эрика Пеликовски
Haushälterin
Режиссер Хорст Зееман
Сценарист Franz Jahrow, Гюнтер Кунерт, Хорст Зееман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ГДР
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 14 октября 1976
Дата выхода
14 октября 1976 Германия
13 июня 1977 Румыния
9 сентября 1977 Финляндия
Производство DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Babelsberg''
Другие названия
Beethoven - Tage aus einem Leben, Beethoven-Days in a Life, Бетховен - дни жизни, Beethoven - File de viață, Beethoven - päivä eräästä elämästä, Beethoven'in Hayatından Günler, Bethovenas. Gyvenimo dienos, Der Compositeur, 人間ベートーベン, Бетховен. Дни жизни

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше