Другие названия

Beethoven - Tage aus einem Leben, Beethoven-Days in a Life, Бетховен - дни жизни, Beethoven - File de viață, Beethoven - päivä eräästä elämästä, Beethoven'in Hayatından Günler, Bethovenas. Gyvenimo dienos, Der Compositeur, 人間ベートーベン, Бетховен. Дни жизни

Еще