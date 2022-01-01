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Последняя дорога
Киноафиша Фильмы Последняя дорога

Последняя дорога, 1986

1986 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме
Дpaмaтичecкaя кoллизия, пpивeдшaя к гибeли Пyшкинa, пepeвepнyлa cyдьбы близкиx eмy людeй. Ктo винoвaт в cлyчившeмcя? Зa чтo дpaлcя нa дyэли лyчший pyccкий пoэт?
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1986
Премьера в мире 26 сентября 1986
Режиссер
Леонид Менакер
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Вадим Медведев
Вадим Медведев
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Елена Караджова
Гедиминас Сторпирштис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последняя дорога 1 постер
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