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Никколо Паганини Никколо Паганини
Киноафиша Фильмы Никколо Паганини

Никколо Паганини, 1982

1982 / СССР / Болгария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юлиус Шмидт, друг великого композитора и виртуозного скрипача Никколо Паганини, рассказывает зрителю захватывающую историю его нелегкой жизни, включающую немало взлетов и падений, интриг и романов, а также тайн, загадок и слухов.

И каждый раз, когда Шмидту, казалось бы, почти удается постичь тайну великого гения Паганини, она снова ускользает из его рук. Но, возможно, лучше всего секрет своего таланта объяснил сам скрипач...

  • Фильм снят по мотивам романа Анатолия Виноградова «Осуждение Паганини». В юности это была любимая книга режиссера картины, Леонида Менакера.
  • Роль Паганини прославила армянского актера Владимира Мсряна: через несколько лет после премьеры картины он удостоился звания Народного артиста Армянской ССР. Изначально Менакер предлагал сыграть великого скрипача советскому дирижеру Юрию Темирканову, но тот отказался.
  • Советский скрипач Леонид Коган, исполнявший скрипичные партии в фильме, славился виртуозным исполнением произведений Паганини. К сожалению, он умер во время работы над фильмом, поэтому работу закончил не менее талантливый исполнитель Михаил Гантварг.
  • Юлиус Шмидт, от лица которого ведется повествование, на самом деле биограф Паганини, профессор истории Макс Юлиус Шоттки.

Фильм о жизни и творчестве великого итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 4 часа 16 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 2 января 1982
Премьера в мире 2 января 1982
Возраст 16+
Режиссер
Леонид Менакер
В ролях
Стефан Василев
Владимир Мсрян
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Алла Чернова
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Никколо Паганини 1 постер
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Никколо Паганини
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30 апреля 2021 13:00
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