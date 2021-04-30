Никколо Паганини, 1982

Юлиус Шмидт, друг великого композитора и виртуозного скрипача Никколо Паганини, рассказывает зрителю захватывающую историю его нелегкой жизни, включающую немало взлетов и падений, интриг и романов, а также тайн, загадок и слухов.

И каждый раз, когда Шмидту, казалось бы, почти удается постичь тайну великого гения Паганини, она снова ускользает из его рук. Но, возможно, лучше всего секрет своего таланта объяснил сам скрипач...