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Братец медвежонок Братец медвежонок
Киноафиша Фильмы Братец медвежонок Братец медвежонок, 2003: актеры и роли
Brother Bear Братец медвежонок 2003 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Братец медвежонок, 2003: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Аарон Блэйз Роберт Уокер Roy Walker
В ролях
Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
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