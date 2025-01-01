Меню
Дата рождения
19 октября 1944
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Tanhyun-myeon, Южная Корея
Популярные фильмы
8.4
Игра в кальмара
(2021)
7.8
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
(2003)
Фильмография O Янг-су
8.4
Игра в кальмара
драма, мистика
2021, Южная Корея
7.8
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
драма
2003, Южная Корея / Германия
Смотреть трейлер
Новости о O Янг-су
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
