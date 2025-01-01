Меню
O Янг-су
O Янг-су Oh Yeong-su
Киноафиша Персоны O Янг-су

O Янг-су

Oh Yeong-su

Дата рождения
19 октября 1944
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Tanhyun-myeon, Южная Корея

Популярные фильмы

Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара (2021)
Весна, лето, осень, зима... и снова весна 7.8
Весна, лето, осень, зима... и снова весна (2003)

Фильмография O Янг-су

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара
драма, мистика 2021, Южная Корея
Весна, лето, осень, зима... и снова весна 7.8
Весна, лето, осень, зима... и снова весна Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
драма 2003, Южная Корея / Германия
Новости о O Янг-су
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
Netflix объявил «Игру в кальмара» своим самым популярным сериалом по количеству просмотров за первый месяц
