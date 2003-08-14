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Poster of Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
7.8
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
7.8

Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

, 2003
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
South Korea, Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
7.8
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring - Subtitled trailer
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring  Subtitled trailer

Synopsis

An isolated lake, where an old monk lives in a small floating temple. The monk has a young boy living with him, learning to become a monk. We watch as seasons and years pass by.

Cast

Oh Yeong-su
Oh Yeong-su
Old Monk
Gim Jeong-ho
Child Monk
Seo Jae-kyeong
Boy Monk
Kim Yeong-min
Kim Yeong-min
Young Adult Monk
Kim Ki Duk
Kim Ki Duk
Adult Monk
Yeo-jin Ha
The Girl
Jeong-yeong Kim
The Girl's Mother
Dae-han Ji
Detective Ji
Choe Min
Detective Choi
Ji-a Park
The Baby's Mother
Director Kim Ki Duk
Writer Kim Ki Duk
Composer Ji Bark
Cast and Crew

Film details

Country South Korea / Germany
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2003
Online premiere 22 November 2003
World premiere 14 August 2003
Release date
23 January 2004 Russia Иноекино
23 January 2004 Belarus
10 December 2004 Estonia
13 April 2004 France
4 June 2004 Germany 12
18 March 2004 Great Britain
26 March 2004 Greece
23 January 2004 Kazakhstan
21 March 2004 Netherlands
4 June 2004 Portugal
19 September 2003 South Korea
23 January 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $8,842,902
Production Korea Pictures, LJ Film, Pandora Filmproduktion
Also known as
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring, Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera, Bom Yeoareum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom, Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera, Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring, Bahar, Tabestan, Paayiz, Zemestan... va Bahar, Bahor, yoz, kuz, qish... va yana bahor, Fem årstider, Forår, sommer, efterår, vinter... og forår, Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar, Kevad, suvi, sügis, talv ... ja taas kevad, Las estaciones de la vida, Livets hjul, Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir... vėl pavasaris, Pomlad, poletje, jesen, zima... in pomlad, Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera, Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera, Printemps, été, automne, hiver... et printemps, Proleće, leto, jesen, zima... i proleće, Proljeće, ljeto, jesen, zima i... proljeće, Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz, Vår, sommer, høst, vinter... og vår, Viisi vuodenaikaa, Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna, Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân, Yaz, Yay, Payiz, Qish... ve Yaz, Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας... και άνοιξη, Весна, лето, осень, зима... и снова весна, Весна, літо, осінь, зима... і знову весна, Вясна. Лета. Восень. Зіма. І зноў вясна, Пролет Лято Есен Зима... и Пролет, 春去春又來, 春夏秋冬, 春夏秋冬そして春, 春夏秋冬又一春, bom yeo-leum ga-eul gyeo-ul geu-li-go bom, Forår, sommer, efterår, vinter ... og forår, Ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kis ve Ilkbahar, Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera, Proljece, ljeto, jesen, zima i... proljece, Весна, лiто, осiнь, зима... i знову весна, วงจรชีวิต กิเลสมนุษย์, Anoixi, kalokairi, fthinoporo, heimonas... kai anoixi, Pavasaris, vasara, ruduo, ziema ir... vel pavasaris, Primavera verano otono invierno y primavera, Primavera verano otoño invierno y primavera, Wiosna, lato, jesien, zima... i wiosna

Film rating

7.8
Rate 27 votes
8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  462 In the Drama genre  210 In films of South Korea  19 In films of Germany  22 In films of 2003  9
Updated 12 April 2024

Film Trailers

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Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring - Subtitled trailer
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring Subtitled trailer
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