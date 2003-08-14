Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring, Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera, Bom Yeoareum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom, Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera, Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring, Bahar, Tabestan, Paayiz, Zemestan... va Bahar, Bahor, yoz, kuz, qish... va yana bahor, Fem årstider, Forår, sommer, efterår, vinter... og forår, Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar, Kevad, suvi, sügis, talv ... ja taas kevad, Las estaciones de la vida, Livets hjul, Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir... vėl pavasaris, Pomlad, poletje, jesen, zima... in pomlad, Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera, Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera, Printemps, été, automne, hiver... et printemps, Proleće, leto, jesen, zima... i proleće, Proljeće, ljeto, jesen, zima i... proljeće, Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz, Vår, sommer, høst, vinter... og vår, Viisi vuodenaikaa, Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna, Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân, Yaz, Yay, Payiz, Qish... ve Yaz, Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας... και άνοιξη, Весна, лето, осень, зима... и снова весна, Весна, літо, осінь, зима... і знову весна, Вясна. Лета. Восень. Зіма. І зноў вясна, Пролет Лято Есен Зима... и Пролет, 春去春又來, 春夏秋冬, 春夏秋冬そして春, 春夏秋冬又一春, bom yeo-leum ga-eul gyeo-ul geu-li-go bom, Forår, sommer, efterår, vinter ... og forår, Ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kis ve Ilkbahar, Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera, Proljece, ljeto, jesen, zima i... proljece, Весна, лiто, осiнь, зима... i знову весна, วงจรชีวิต กิเลสมนุษย์, Anoixi, kalokairi, fthinoporo, heimonas... kai anoixi, Pavasaris, vasara, ruduo, ziema ir... vel pavasaris, Primavera verano otono invierno y primavera, Primavera verano otoño invierno y primavera, Wiosna, lato, jesien, zima... i wiosna