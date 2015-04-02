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Особняк с привидениями Особняк с привидениями
Киноафиша Фильмы Особняк с привидениями Отзывы о фильме «Особняк с привидениями»
The Haunted Mansion Особняк с привидениями 2003 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Особняк с привидениями»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блин фильм реально понравился. Юмор да как всегда американский тупой , НО СУКА ТАКОЙ РЖАЧНЫЙ ))))))))))) В зале наверно было человек 30 , и просто все угарали. Я даже не помню , на какой комедии ещё зал так угарал ))) Или просто в этот вечер собрались мы одни психи ✊

Кароче пошленький юмор с чёрной приправой )))



СМОТРЕТЬ СТОИТ ТОЛЬКО В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ ЛЮДЕЙ с хорошим чувством юмора =))))



Ставлю 9/10 за то , что не скучал на фильме ))))



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Comon , эта американская комедия , смешнее в 100 раз =)))тут "чёрный" юмор , над которым грех не посмеяться =))) А в дублёре хороший спокойный ,здравый юмор ✊



Да и негры , как всегда отжигают не подетски
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Мелкий тащит на себе весь фильм,брат Шон мог бы и помочь(может они в ссоре)

Несколько шуток взрывали зал(ну как зал,человек десять)второстепенные персонажи абсолютная декорация никто не запомнился,если не смотреть оригинал то многие приколы не понятны.

Фильм: 5/10(+1 за Марлончика,харизматичный сукин сын)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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