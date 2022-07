1 Haunted Mansion Opening Title Марк Манчина / Xavier Atencio 4:00

2 Manipulating the Buyers Марк Манчина 1:37

3 Take Off for the Weekend Марк Манчина 0:36

4 Whacking a Spider Марк Манчина 0:32

5 Phone Call Марк Манчина 1:02

6 Drive to the Mansion Марк Манчина / Xavier Atencio 0:44

7 Gates Open Марк Манчина / Xavier Atencio 2:09

8 Dead People in the Back Yard Марк Манчина / Xavier Atencio 1:07

9 Meeting Edward Gracey Марк Манчина / Xavier Atencio 4:18

10 This House Haunts Me Марк Манчина / Xavier Atencio 4:28

11 To the Study Марк Манчина / Xavier Atencio 0:46

12 Confiding in Mr. Evers Марк Манчина 0:57

13 Secret Passageway Марк Манчина 2:32

14 Ghost Ball Марк Манчина 2:40

15 So Many Memories Марк Манчина 2:48

16 Against My Better Judgment Марк Манчина 3:39

17 Meeting Leota Марк Манчина / Xavier Atencio 5:49

18 Chased By a Marching Band Марк Манчина 0:41

19 Dad, We Have a Problem Марк Манчина 1:10

20 Jim Finds Out What Ed Wants (Alternate) Марк Манчина / Xavier Atencio 5:30

21 Passage to the Dead Марк Манчина 3:28

22 The Crypt Марк Манчина / Xavier Atencio 4:46

23 Spiders Марк Манчина 1:51

24 Jim and Ramsley Fight Марк Манчина / Xavier Atencio 3:40

25 Don't You Remember? Марк Манчина / Xavier Atencio 4:38

26 Never Fail Марк Манчина 1:12

27 Try Again Марк Манчина 10:56

28 End Title Марк Манчина 6:19

29 When the Saints Go Marching In Марк Манчина 0:40

30 Ramsley Scare (Alternate) Марк Манчина 0:07

31 Chased By a Marching Band (Without Overlay) Марк Манчина 0:41

32 Jim Finds Out What Ed Wants Марк Манчина 3:03

33 Moving Leota Марк Манчина 0:16

34 Jim Locked Out (B Version) Марк Манчина 0:37

35 End Title (Alternate) Марк Манчина 5:38