Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Тинтина: Тайна единорога Приключения Тинтина: Тайна единорога
Киноафиша Фильмы Приключения Тинтина: Тайна единорога Приключения Тинтина: Тайна единорога, 2011: актеры и роли
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn Приключения Тинтина: Тайна единорога 2011 / США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7 Оцените
24 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Приключения Тинтина: Тайна единорога, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Джэми Белл Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Макензи Крук Макензи Крук Mackenzie Crook
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Приложение киноафиши