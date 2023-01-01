Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Тинтина: Тайна единорога Приключения Тинтина: Тайна единорога
Киноафиша Фильмы Приключения Тинтина: Тайна единорога Награды и номинации мультфильма Приключения Тинтина: Тайна единорога
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn Приключения Тинтина: Тайна единорога 2011 / США / Новая Зеландия / Бельгия
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Приключения Тинтина: Тайна единорога

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший анимационный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
Вот какие советские песни окончательно вырезали из концертных записей: весь Союз знал их наизусть
Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины
Орбакайте не брали в «Чучело», даже зная, чья она дочь: вот что не нравилось Быкову
На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года
Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото
Снималась под другой фамилией: единицы помнят первое появление Александровой на ТВ
Рязанов не успел снять фильм, о котором мечтал: за проект взялся другой режиссер и все испортил
От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы
Роман с Градским и громкий провал: как живет самая скандальная победительница «Голоса»
Тарасова парой фраз унизила российских спортсменов: не за горами скандал
Подставили у всех на глазах: на выступлении Валиевой за границей случилось непредвиденное
Быкова хотели отправить в тюрьму из-за фильма «Чучело»: сейчас такое немыслимо
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше