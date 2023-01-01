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Приключения Тинтина: Тайна единорога
Награды и номинации мультфильма Приключения Тинтина: Тайна единорога
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Приключения Тинтина: Тайна единорога
2011 / США / Новая Зеландия / Бельгия
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7.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации мультфильма Приключения Тинтина: Тайна единорога
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Золотой глобус 2012
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2012
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012
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