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Приключения Тинтина: Тайна единорога
Отзывы о мультфильме «Приключения Тинтина: Тайна единорога»
The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Приключения Тинтина: Тайна единорога
2011 / США / Новая Зеландия / Бельгия
Трейлер
7.7
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Жду от нового фильма Спилберга «Приключения Тинтина» чего-то выдающегося. Трейлер, конечно, многообещающий. Декларируют переворот в кино, и, думаю, мы его получим. Такого сочетания мультипликационных (или как их сейчас назвать – спецэффектных?) героев и натурных съемок я еще не встречал. Настоящее героическое романтическое приключение, как в детстве. Обязательно пойду на фильм в первый день премьеры.
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то нашла свежее название фильма: «Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D». Очень интригует))) Оказалось, что-то Тинтин – это человек, журналист. Ездит и собирает истории по всему миру. Еще интереснее, что режиссер – Стивен Спилберг. А в одной из ролей – Дэниэл Крэйг. Я уже влюбилась в это кино. Единорог – это обещание чего-то по-настоящему чудесного. Скорей бы уже премьера! Так хочется чего-нибудь такого, такого…
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Скоро новый спилберговский фильм выйдет, «Приключения Тинтина» про тайну единорога. Мне трейлер напомнил что-то до жути жюль верновское – катаевское – андерсеновское - и какое-там еще из детства. Дальние странствия, корабли, чуб этот у мальчика, смелость, отвага. Эх, как будто за одной партой сидели. Ну как им удается такие сказки делать? Неужели это по-настоящему? Наш мир же другой совсем. Желтого дьявола, или как нас там учили? Ой, как я хочу скорее посмотреть. До слез. Но премьера уже совсем-совсем скоро.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Мульт СУПЕР !!!!! давно таких мультиков не было классных. А графика просто великолепная.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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