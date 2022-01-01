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Кимберли Пирс
Кимберли Пирс
Kimberly Peirce
О персоне
Фильмография
Кимберли Пирс
Kimberly Peirce
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Дата рождения
8 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Гаррисберг, Пенсильвания, США
Биография Кимберли Пирс
Родилась 8 сентября 1967 года. Гаррисберг, Пенсильвания, США.
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Фильмография Кимберли Пирс
Телекинез
драма, ужасы
2013, США
6.0
Война по принуждению
военный, драма
2008, США
7.0
Парни не плачут
драма, криминал, мелодрама
1999, США
8.0
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