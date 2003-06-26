«Герой»: Рецензия Киноафиши

Давно не было такого хорошего кино. Так чтобы было все уравновешено – и сюжет, и музыка, и спецэффекты. Это современное китайское кино, снятое на самом высоком западном уровне. Как ни хороши были в Крадущемся тигре, прячущемся драконе «летающие драки», по сюжету, смысловой нагрузке он и рядом не стоит с Героем.

Весь фильм, по сути, представляет собой диалог героя по имени Безымянный, победившего всех врагов китайского императора, с самим императором. Император пригласил Безымянного, чтобы наградить, и услышать рассказ о том, как же ему удалось победить столь сильных воинов. Из рассказов героя, а затем и самого императора, и состоит фильм. Но это не сборник разрозненных историй - сюжет в фильме закручен очень интересно, все события неожиданным образом связаны между собой.

У всех героев фильма, по старой китайской традиции, «говорящие» имена: Небо, Летящий Снег, Сломанный Меч.

Фильм очень патриотичен. Он несет в себе серьезную философию: смысл послания авторов сводится к тому, что истинным идеалом воина должно быть стремление к миру, а не к войне, и поэтому настоящий воин должен нести мир в Поднебесную. К тому же действие фильма происходит во времена объединения Китая, речь идет о полумифическом первом императоре Китая Цинь Шихуане, основателе династии Цинь. (Это, примерно, как для нас Рюрик или Владимир Красное Солнышко, только еще на тысячу лет древнее).

Теперь о спецэффектах. Очень не хочется говорить, что «Матрица» отдыхает, но это правда, по крайней мере в том, что касается сцен драк. Особенно запоминается сцена боя на поверхности озера, когда дерущиеся отталкиваются от воды(!) легким касанием ноги или меча. Стрелы они отражают с такой легкостью и скоростью, что джедаи наверняка покажутся очень медлительными.

Фильм безумно красочен: очень яркие одежды, яркие декорации, яркая природа. Совершенно сумасшедшая сцена, когда бой происходит в лесу во время сильного листопада – это надо видеть. Музыка тоже на высоте – только китайские мелодии, национальные инструменты, бой барабанов, крики. К тому же музыка не является просто фоном, она всегда соответствует происходящему на экране, ускоряясь и замедляясь, делаясь громче и затухая.

Рекомендуется для просмотра в любом возрасте и при любом настроении. Фильм хорош именно своей цельностью, а не чем-то одним, эффектами, там или музыкой, как это последнее время бывает.