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Фильмография
Чэнь Даомин
Chen Daoming
Киноафиша
Персоны
Чэнь Даомин
Чэнь Даомин
Chen Daoming
Дата рождения
26 апреля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Землетрясение
(2010)
7.6
Герой
(2002)
6.8
Двойная рокировка 3
(2003)
Фильмография Чэнь Даомин
5.9
Декодер. Игра гения
Jie Mi
драма, триллер, военный
2024, Китай
Смотреть трейлер
Радость жизни
драма, исторический, дорама
2019, Китай
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6.3
Вспоминая 1942
Yi jiu si er
драма
2012, Китай
Смотреть трейлер
7.7
Землетрясение
Tangshan dadizhen
драма
2010, Китай
Смотреть трейлер
Рецензия
4.3
Охотники за сокровищами
Ci ling
приключения
2009, Тайвань
6.8
Двойная рокировка 3
Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan
боевик, криминал, драма
2003, Гонконг
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Герой
Hero / Ying xiong
боевик
2002, Гонконг / Китай
Рецензия
6.8
Один и восемь
Yi ge he ba ge
военный, драма
1983, Китай
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