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Герой Герой
Киноафиша Фильмы Герой Герой, 2002: актеры и роли
Hero / Ying xiong Герой 2002 / Гонконг / Китай
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Герой, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу Чжан Имоу Zhang Yimou
В ролях
Джет Ли Джет Ли Jet Li Чжан Зийи Мэгги Чеун Тони Люн Чиу Вай Тони Люн Чиу Вай Tony Leung Chiu Wai Даоминг Чен Донни Йен Донни Йен Donnie Yen
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